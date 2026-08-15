Крым пополнил бюджет на 600 млн рублей от продажи национализированного имущества Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в Республике Крым успешно реализовали семь объектов, ранее принадлежавших украинским собственникам. Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, общая сумма от продажи квартир, имущества предприятий и пансионатов превысила 620 млн рублей.

Всего с 2023 года на региональных торгах продано 83 национализированных объекта, принесших в казну 13,6 млрд рублей. Полученные средства направляются на развитие инфраструктуры полуострова, финансирование антитеррористических мер и поддержку военнослужащих-участников специальной военной операции вместе с их семьями.

Власти региона отмечают, что эта работа продолжится. «Наш моральный долг — не позволить разного рода бандеровцам и спонсорам киевского режима пользоваться активами и владеть любым имуществом на территории республики, даже если речь идет об одном квадратном метре нашей земли», — заявил Константинов.

Ранее председатель комитета крымского Госсовета Ольга Виноградова сообщила, что в 2026 году доходы Крыма составят 231,1 млрд рублей. Бюджет республики на 2026 год превысит показатели прошлых лет. Расходы составят 235 млрд рублей.