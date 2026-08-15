«К угрозам следует отнестись всерьез»: в ФРГ бьют тревогу из-за слов Путина о судах

В ФРГ бьют тревогу из-за слов Путина о судах Фото: REUTERS.

В ФРГ призвали серьезно отнестись к заявлениям российского руководства об ответных мерах на попытки захвата торговых судов РФ. Об этом пишет Bild.

«К российским угрозам следует отнестись всерьез», — заявил эксперт аналитического центра CASSIS Мориц Браке.

По его словам, инциденты на море грозят значительными экономическими последствиями, ростом страховых расходов и удлинением маршрутов.

«Германия и Европа критически зависят от морских путей с точки зрения развития их экономики, политической стабильности и суверенитета», — предупредил он.

Германский союз страховщиков отмечает, что реакция России дорого обойдется бизнесу, а условия страхования могут ужесточиться. Тревогу в связи с заявлениями Москвы также забили в Союзе германских судовладельцев.

Напомним, президент России Владимир Путин, находясь на крейсере «Варяг» в Южно-Сахалинске, заявил, что западные страны нарушают международное морское право, ограничивая движение российских судов. Он назвал это пиратством и разбоем, пообещав зеркальные меры, не ограничиваясь предполагаемыми акваториями.