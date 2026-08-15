Сборная России забрала золото и серебро на олимпиаде по информатике в Ташкенте

Сборная Российской Федерации забрала несколько золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Ташкенте. Фото: BearFotos/Shutterstock/Fotodom

Сборная Российской Федерации забрала несколько золотых и серебряных медалей на Международной олимпиаде по информатике, которая проходила в Ташкенте. Об этом рассказала пресс-служба «Яндекса» в субботу, 15 августа.

В интеллектуальных состязаниях участвовали 386 школьников почти из 100 государств. Для российской команды эта победа стала вторым подряд успешным выступлением на IOI.

«Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2026). В состав сборной вошли четыре школьника», - следует из заявления.

Золотые медали достались Максиму Кравченко и Владиславу Жиганову, а серебряными призерами стали Владимир Звездин и Сергей Муханов. Ребята представляли Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, что в конце июля сборная России смогла завоевать серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Само соревнование проводилось в Париже. Подробнее о мероприятии читайте на сайте KP.RU.