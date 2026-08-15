Стала известна стоимость роскошного отдыха Арзамасовой и Авербуха: парочка проводит отпуск в Черногории

Фигурист, режиссер-постановщик Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух отдыхают в Черногории в отеле, где стоимость номера может достигать 300 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, супруги выбрали номер с видом на залив. В отеле они провели уже трое суток, а общие расходы на отдых оцениваются более чем в 900 тысяч рублей.

Арзамасова публикует в соцсетях фотографии с курорта и делится впечатлениями от поездки.

Актриса делится фотографиями с отдыха. Фото: vk.ru/elizavetarzamasova

«Хорошо... За каждый такой момент жизни благодарна до неба!» — написала актриса под одним из снимков.

Немногим ранее Арзамасова показала кадры с празднования дня рождения их с Авербухом дочери Лии. Девочке исполнилось два года 8 августа. Супруги устроили ей праздник с тортом и воздушными шарами. У пары также растет сын Лев, которому 14 августа исполнилось пять лет.