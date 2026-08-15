Пытался помочь изнасилованной модели: основатель Playboy неоднократно жаловался ФБР на Эпштейна

NYP: основатель Playboy при жизни неоднократно жаловался ФБР на Эпштейна. Фото: Javier Rojas/Pi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер при жизни неоднократно обращался в ФБР с жалобами на скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает издание New York Post.

Уточняется, что Хефнер несколько раз обращался в бюро после того, как одна из моделей Playboy, Одра Линн Кристиансен, рассказала ему о сексуальном насилии со стороны Эпштейна и просила о помощи.

По данным источника, девушка настаивала на том, что финансист изнасиловал ее, а затем продал своему другу - миллиардеру Стэнли Хо, который умер в 2020 году. Модель надеялась, что ФБР серьезно отнесется к ее обвинением, если с органами свяжется Хефнер. Однако представители бюро связались с ней лишь спустя 15 лет с момента инцидента, уже после смерти Эпштейна.

Ранее KP.RU сообщал, что бывший акционер Microsoft Билл Гейтс заявил о планах шантажа, которые Эпштейн вынашивал в связи с внебрачными связями предпринимателя.