Региональные власти комплексно подходят к вопросам поддержки отрасли. Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В Смоленской области динамично развивается сфера животноводства. Результатом целенаправленной работы властей по поддержке агропромышленного комплекса стало увеличение поголовья крупного рогатого скота.

Основной вклад в развитие отрасли вносят сельскохозяйственные организации, реализующие инвестиционные проекты и внедряющие современные технологии производства.

Региональные власти комплексно подходят к вопросам поддержки отрасли. С октября 2025 года в Смоленской области действует дополнительная мера поддержки производителей молока, предусматривающая компенсацию части затрат с применением повышающих коэффициентов за прирост поголовья коров и увеличение объемов реализации продукции.

"Положительная динамика отмечается не только по численности поголовья, но и по эффективности производства. По итогам первого полугодия 2026 года средний надой молока на одну корову увеличился почти на 4%. Такому повышению продуктивности способствуют совершенствование кормовой базы, модернизация производственных мощностей и внедрение современных технологий содержания животных", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.