FT: Киев не говорит о запущенных ВС РФ ракетах, так как не может их перехватить Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Киев перестал отчитываться о выпущенных ВС России ракетах, поскольку попросту не может их перехватить. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на заявления украинских чиновников.

«Дефицит (ракет-перехватчиков - прим. ред.) стал настолько острым, что ВВС Украины перестали регулярно разглашать количество запускаемых Россией ракет, чтобы избежать раскрытия информации о том, сколько из них не удается перехватить», - следует из статьи.

Как отмечают источники газеты, украинские власти решили замалчивать реальную ситуацию на поле боя ради спокойствия своих граждан, чтобы не падали духом.

Однако стоит напомнить, что граждане Незалежной уже давно теряют веру в правительство собственной страны и победу ВСУ. На прошлой неделе Киевский международный институт социологии опубликовал свежие результаты опроса, где жители ответили на вопросы о доверии к Владимиру Зеленскому и другим украинским политикам. Оказалось, что с каждым месяцем экс-комик все больше теряет симпатии граждан.