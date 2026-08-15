Научно-производственное подразделение ВС РФ сформировали в Самарской области

Молодые парни будут проходить на предприятии службу по призыву. Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В Самарской области совместно с Министерством обороны РФ по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева впервые сформировали научно-производственное подразделение Вооруженных сил РФ. Оно начало действовать на базе одного из промышленных предприятий. Новобранцы приняли военную присягу 15 августа. Глава региона поучаствовал в церемонии.

«Сегодня в жизни каждого бойца, вступившего в наше новое научно-производственное подразделение, наступает важнейший рубеж. Присяга – это священная клятва верности своему народу, своей стране и своему призванию. С этого момента вы берете на себя ответственность за судьбу Отечества, становитесь надежной опорой для всех наших жителей», – сказал губернатор.

Молодые парни будут проходить службу по призыву, работая в подразделениях организации и выпуская высокотехнологичные изделия. По словам главы региона, это решение является стратегическим шагом, объединяющим мощь оборонно-промышленного комплекса и потенциал молодых специалистов.

«Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши достижения работали на укрепление государства и обороноспособности нашей страны. Поэтому новое подразделение встроено в уже существующую модель. Мы работаем как единый механизм, и именно такая сплоченность, профессионализм и верность долгу ведут нас к нашей общей Победе», – сказал руководитель области.

В состав научно-производственного подразделения вошли инженеры-технологи, программисты, рабочие и представители других специальностей с профильным образованием. Они распределены по подразделениям и уже приступили к выполнению производственных задач. Как и все призывники, они проходят необходимую военную подготовку и соблюдают распорядок дня.