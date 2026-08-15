Не только капуста: диетолог рассказал, какие продукты можно квасить

Диетолог Поляков: квасить можно любые овощи и фрукты Фото: Shutterstock.

Ферментировать можно любой продукт и такая диета подойдет почти всем. Об этом aif.ru заявил диетолог Антон Поляков.

«Ферментировать можно любой фрукт, любой овощ, любую ягоду, более того, можно ферментировать и белковую пищу», — сказал он.

По его словам, это лучшая подготовка пищи к дальнейшему перевариванию и, соответственно, усвоению. Ферментированная еда гораздо лучше усваивается микробиомом и является мощным фактором его роста и развития. Полезные бактерии, живущие в кишечнике человека, любят ферментированную пищу, которая является пребиотиком, то есть подкармливает микрофлору. Так чот ферментированная пища в целом лучше усваивается, дает больше питательных элементов, добавил специалист.

360.ru рассказал, что популярность ферментированных продуктов растет, так как люди все больше интересуются здоровьем кишечника и естественными методами его улучшения.