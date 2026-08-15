Агроном рассказала, что можно посеять в августе на даче Фото: IMAGO/Virginija Vaidakavic, globallookpress.com

Август — последний шанс для тех, кто хочет получить свежую зелень на осень и успеть ее заготовить. Об этом aif.ru рассказала агроном Анна Клинг.

«В августе еще не поздно посеять в открытый грунт рукколу, шпинат — быстрорастущие растения. Но все будет зависеть от того, каким окажется сентябрь. Если он будет достаточно теплым, то эти культуры успеют дать урожай», — сказала она.

По ее словам, если же станет холодно рано — на открытой земле у этих растений шансов мало. Однако если осталось место в теплице, то быстрорастущие травы можно посадить в ней и они еще взойдут перед холодами.

Специалист отметила, что последний летний месяц - идеальное время для посадки земляники. Саженцы, высаженные сейчас, успеют укорениться до морозов и на следующий год порадуют первым урожаем.

Life.ru сообщил, что в последнюю неделю августа крайне важно завершить сбор урожая всех созревающих овощей и фруктов. А те плоды, которые не успели полностью созреть, можно перенести в помещение для дозревания.