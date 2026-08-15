Умер филолог Константин Поливанов, специалист по Пастернаку

Возможной причиной смерти известного филолога Константина Поливанова могли стать проблемы с сердцем. Фото: kino-teatr.ru

В Москве умер Константин Поливанов – известный филолог, специалист по структурно-прикладной лингвистике и творчеству Бориса Пастернака. Ему было 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении ученого.

«Умер Константин Поливанов, известный филолог, специалист по Пастернаку», — рассказал собеседник агентства.

Константин Поливанов имел степень кандидата филологических наук, а в 2015 году дополнительно защитил в Тартуском университете диссертацию на соискание степени доктора философии по русской литературе. Темой его исследования стал роман Бориса Пастернака - «Доктор Живаго» как исторический роман».

Собеседник РИА Новости сообщил, что возможной причиной смерти известного филолога могли стать проблемы с сердцем.

Дата и место прощания и похорон пока не сообщаются.

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