Умер филолог Константин Поливанов, специалист по Пастернаку

В Москве умер Константин Поливанов – известный филолог, специалист по структурно-прикладной лингвистике и творчеству Бориса Пастернака. Ему было 66 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в окружении ученого.
«Умер Константин Поливанов, известный филолог, специалист по Пастернаку», — рассказал собеседник агентства.
Константин Поливанов имел степень кандидата филологических наук, а в 2015 году дополнительно защитил в Тартуском университете диссертацию на соискание степени доктора философии по русской литературе. Темой его исследования стал роман Бориса Пастернака - «Доктор Живаго» как исторический роман».
Собеседник РИА Новости сообщил, что возможной причиной смерти известного филолога могли стать проблемы с сердцем.
Дата и место прощания и похорон пока не сообщаются.
Ранее KP.RU сообщил, что Умер Ник Джозеф, актер из фильма «Звездные войны».
Также недавно стало известно, что умер Бен Джонс, актёр из сериала «Дюки из Хаззарда»