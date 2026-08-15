Врач предупредила о рисках удушья в грозу

Аллерголог Чурюкина: гроза может провоцировать приступы удушья Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гроза для пациентов, страдающих поллинозом, способна за считанные минуты спровоцировать тяжелейший приступ астмы. Об этом aif.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог Элла Чурюкина.

«Грозовая астма — это редкое, но опасное явление. Во время этого атмосферного явления происходит разрыв пыльцевых зерен на мельчайшие „осколки“», — сказала она.

Специалист отметила, что микрочастицы благодаря своим размерам глубоко проникают в дыхательные пути, вызывают резкое усиление симптомов и увеличивают число приступов удушья. В это время происходит массовое обострение у пациентов, которые страдают аллергией на пыльцу растений.

Ранее «Абзац» предупредил, что кондиционер может стать источником серьезных заболеваний дыхательных путей и привести к летальному исходу из-за накапливающихся спор плесени, которые при включении устройства распространяются по воздуху.