Трамп опубликовал созданное ИИ фото своего участия в захвате танкера в Ормузе Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал созданное при помощи искусственного интеллекта фото, на котором он якобы принимает участие в захвате иранского танкера в Ормузском проливе. Пост появился в аккаунте американского лидера в социальной сети Truth Social.

Фото: аккаунт Дональда Трампа в соцсети Truth Social

«Теперь это наш нефтяной танкер!» - подписал фотографию Трамп.

Изображение было опубликовано через несколько часов после заявления президента США о том, что он намерен объявить Ормузский пролив территорией Штатов.

Ранее KP.RU сообщал, что амбиции Трампа и громкие заявления относительно Ормуза не возымели ожидаемого устрашающего эффекта. Так, личный состав авианосца «Авраам Линкольн», участвующего в блокаде акватории, поднял бунт и потребовал отпустить экипаж домой. Военный корабль, который находился в море более 260 дней, был заменен на авианосец «Джордж Вашингтон».