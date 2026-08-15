Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 августа 2026 20:16

В Госдуме предложили создать должность уполномоченного по правам животных

Депутат Новичков предложил создать должность уполномоченного зоозащитника
Валентина БРЫКАЛИНА
Депутат Новичков предложил создать должность уполномоченного зоозощитника

Депутат Новичков предложил создать должность уполномоченного зоозощитника

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил в беседе с «Абзацем» создать отдельную должность уполномоченного по правам животных.

По его мнению, появление спкециальной должности "главного зоозащитника" страны поможет навести порядок в российских регионах. в частности, ерчь о том, чтобы преодолеть существующий сейчас там законодательный хаос и пресечь случаи живодерства.

«Нам будет полезно появление в стране института уполномоченного по правам животных. Сегодня сфера заботы о животных сталкивается с постоянным произволом, что особенно видно по различиям в региональном законодательстве. ...Нужен тот, кто будет системно заниматься этой проблемой», – пояснил свою позицию парламентарий.

«Лента.ру» сообщила, что в Думе предложили изменить некоторые дорожные знаки. Так, на знаках, обозначающих парковку, до сих пор используется латинская буква «Р», несмотря на то что с 1 марта в России вступил в силу закон «О защите русского языка» в пространстве. Ее предложили заменить на русскую "П".