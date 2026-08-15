Депутат Новичков предложил создать должность уполномоченного зоозощитника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил в беседе с «Абзацем» создать отдельную должность уполномоченного по правам животных.

По его мнению, появление спкециальной должности "главного зоозащитника" страны поможет навести порядок в российских регионах. в частности, ерчь о том, чтобы преодолеть существующий сейчас там законодательный хаос и пресечь случаи живодерства.

«Нам будет полезно появление в стране института уполномоченного по правам животных. Сегодня сфера заботы о животных сталкивается с постоянным произволом, что особенно видно по различиям в региональном законодательстве. ...Нужен тот, кто будет системно заниматься этой проблемой», – пояснил свою позицию парламентарий.

«Лента.ру» сообщила, что в Думе предложили изменить некоторые дорожные знаки. Так, на знаках, обозначающих парковку, до сих пор используется латинская буква «Р», несмотря на то что с 1 марта в России вступил в силу закон «О защите русского языка» в пространстве. Ее предложили заменить на русскую "П".