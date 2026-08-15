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НовостиЗдоровье15 августа 2026 20:16

Врач назвал эффективные способы быстро справиться со стрессом

Врач Кондрахин: сладкий напиток и теплая ванна помогут быстро победить стресс
Валентина БРЫКАЛИНА
Врач Кондрахин: сладкий напиток и теплая ванна помогут быстро победить стресс

Врач Кондрахин: сладкий напиток и теплая ванна помогут быстро победить стресс

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стакан сладкой воды помогает скоро снять стресс, поскольку мозг получает быструю дозу дофамина и успокаивается. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач Андрей Кондрахин.

«Если человек на грани срыва или испытывает сильный стресс, есть быстрый и действенный способ. Надо выпить стакан сладкой воды. Мозг получит свою порцию дофамина и успокоится», – сказал он.

Специалист предупредил, что это экстренный случай, которым не стоит злоупотреблять, чтобы не стать зависимым.

Кроме того, уточнил врач, при стрессе хорошо помогают теплая ванна, укутывание в тяжелое, теплое одеяло и мягкая подушка.

KP.RU сообщил, что можно украсить дачный участок и при этом не хлопотать с уходом за растениями. При этом слудет выбирать для посадки неприхотливые кустарники. В их числе — бузина и барбарис.