Дачникам дали советы по уходу за многолетними цветами в августе Фото: Shutterstock.

В августе многолетние цветы нуждаются в особой подкормке. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт Ольга Воронова.

"На клумбе в землю нужно вносить фосфорно-калийные удобрения. Они не только помогают в росте, но и помогают лучше перезимовать растениям", - сказала она.

По ее словам, использовать для этого азотные удобрения не следует, поскольку тогда станут расти листья, а почки закладываться не будут. Зимой такой многолетник может ослабеть и замерзнуть.

Как писал сайт KP.RU, для того, чтобы украсить дачный участок и при этом не хлопотать с уходом за растениями можно выбрать для посадки неприхотливые кустарники. Барбарис красиво выглядит круглый год, отлично растет даже на бедных почвах и хорошо переносит засуху. Бузина устойчива к влажности, морозам и тени, растет практически на любой почве и требует лишь минимальной обрезки.