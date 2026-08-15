Назван главный тренд современного интерьера Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Использование экологичных материалов стало актуальным трендом в дизайне интерьеров. Об этом NEWS.ru сообщил эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов.

"В 2026 году новой формулой настоящей роскоши стал "экоинтерьер": заказчики все чаще ориентируются на дорогие натуральные материалы, интересуются их составом и безопасностью использования", - сказал он.

По его словам, в премиум сегменте главный тренд — тактильные ощущения и связь с природой. Самыми статусными считаются не дорогущие породы тропических деревьев, а массивные спилы дуба или оливы с сохраненной естественной геометрией края, обработанные брашировкой.

KP.RU отметил, что самым важным при ремонте квартиры является бюджет. Нужно заранее понимать, что на некоторых вещах лучше не экономить. Например, при выборе сантехники следует сделать упор на качество. Не надо покупать ее в непроверенных местах, такая экономия может привести к большим тратам во время эксплуатации. Особенно это касается скрытых элементов.