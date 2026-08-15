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НовостиВ мире15 августа 2026 20:15

В Республике Сербской хотят запретить въезд Михаэлю Мартенсу: «Его нельзя назвать журналистом»

Додик сообщил о возможном запрете въезда репортеру FAZ Мартенсу
Анна ПЕТРОВА
Додик сообщил о возможном запрете въезда репортеру FAZ Мартенсу

Додик сообщил о возможном запрете въезда репортеру FAZ Мартенсу

Фото: REUTERS.

Журналисту немецкой газеты FAZ Михаэлю Мартенсу могут запретить въезд в Республику Сербскую. Въезд для него может быть закрыт из-за его комментариев на тему убийства русских. Об этом заявил председатель правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.

«Только извращенные умы могут призывать к убийству представителей русского народа. Мартенса нельзя назвать журналистом. Следует определить позицию Республики Сербской в отношении Мартенса», — высказался он в соцсети Х.

Напомним, что во время встречи Владимира Зеленского и Александара Вучича в Белграде Мартенс задал вопрос. Он спросил, как Европа могла бы содействовать, чтобы «помочь убить больше русских».

В России 15 августа против Мартенса возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

В свою очередь председатель СЖР Владимир Соловьев назвал поведение Мартенса грубейшим нарушением стандартов журналистики