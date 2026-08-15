Роман с женатым обернулся кошмаром: обманутая американка требует от сенатора компенсации в $25 тысяч

Жительница США потребовала $25 тысяч от бывшего сенатора за разрушение брака Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Экс-сенатора США Кирстен Синема могут обязать выплатить 25 тыс. долларов женщине, которую она якобы ввела в заблуждение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Иск подала Хизер Аммел, которая утверждает, что Синема состояла в отношениях с ее супругом Мэттью. Аммел и Мэттью были женаты на протяжении 14 лет. Дело заслушали в окружном суде Северной Каролины.

Сама Синема рассказала, что их роман начался с поцелуя на свадьбе в 2024 году, а затем перерос в периодические встречи у нее дома в Аризоне и в Колорадо. Она была не замужем, а Мэттью убеждал ее, что его брак трещит по швам, и уверял в скором разводе.

Представители ответчицы подали ходатайство о прекращении производства по делу ввиду отсутствия юрисдикции, утверждая, что отношения с Мэттью на территории штата не имели места. Судебное разбирательство возобновится 19 августа. Сумма исковых требований составляет 25 тыс. долларов.

Тем временем суд в Москве приговорил модель к 9 годам колонии за шантаж бизнесмена из Китая.