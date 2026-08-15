Над Персидским заливом замечены военные самолеты и дрон США

Над нейтральными водами Персидского залива снова зафиксированы американские военно-транспортные самолеты-заправщики и беспилотник вертикального взлета. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
«Над нейтральными водами Персидского залива замечены как минимум три военно-транспортных самолета-заправщика США Boeing KC-135R Stratotanker и Boeing KC-46A Pegasus, которые кружат в непосредственной близости от границы подконтрольного иранским диспетчерам воздушного района», — говорится в сообщении.
Источник уточнил, что самолеты держатся на высоте около 6 км и используют трассы, отведенные для гражданской авиации.
Кроме того, источник сообщил о беспилотнике-разведчике Shield AI V-Bat UAV у границы подконтрольного Ирану воздушного района. Он летит на высоте 1,5 км, и, по словам собеседника, такие аппараты редко замечают над заливом.
Военно-транспортные самолеты, как уточнил собеседник, в течение дня также наблюдались над Оманским заливом, где они совершали полеты по замкнутому кругу.
Ранее KP.RU писал о самолете-разведчике США, который был замечен у границы России над Черным морем.