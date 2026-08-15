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НовостиПолитика15 августа 2026 22:29

Стало известно об истинном отношении главкома ВСУ к своим солдатам: «Как к скоту или ресурсу»

Марочко: Драпатый использует боевиков ВСУ как скот для «мясных штурмов»
Анна ПЕТРОВА
Марочко: Драпатый использует боевиков ВСУ как скот для «мясных штурмов»

Марочко: Драпатый использует боевиков ВСУ как скот для «мясных штурмов»

Фото: REUTERS.

Новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый относится к украинским военнослужащим как к расходному материалу и бросает их на «мясные штурмы» в зоне боевых действий. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Почему Драпатый не жалеет личный состав? Прежде всего, потому что сейчас высшее командование Украины к людям относятся, как к скоту или как к ресурсу. Никаких морально-этических принципов, норм там попросту не существует», — рассказал Марочко.

Эксперт привел в пример работу местных ТЦК. Марочко напомнил, что действия военкомов беспощадны: сотрудники ТЦК отлавливают людей, как собак, потом буквально «бросают» на передовую. Как подчеркнул Марочко, сотрудники военкоматов заранее знают, что эти мобилизованные будут ликвидированы бойцами ВС РФ.

Эксперт также отметил, что «мясные штурмы» остаются для украинского командования единственным доступным методом из-за проблем с поставками и нехваткой вооружения, вызванных ударами по коммуникациям.

Как ранее стало известно, в ходе массовых проверок в ТЦК выявлено 208 фактов нарушения законодательства.