Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 августа 2026 23:51

Серия взрывов прогремела сразу в нескольких регионах Украины

Взрывы прогремели в Полтаве, Днепропетровске и Кривом Роге
Анна ПЕТРОВА
Взрывы прогремели в Полтаве, Днепропетровске и Кривом Роге

Взрывы прогремели в Полтаве, Днепропетровске и Кривом Роге

Фото: REUTERS.

Взрывы прогремели сразу в нескольких украинских городах: в Кривом Роге и Днепропетровске (Днепропетровская область, юго-восток страны), а также в Полтаве (северо-восток Украины). Об этом информирует «Общественное. Новости».

В красную зону также входят Киев, а также Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области.

По данным официального ресурса оповещения, к 02:11 мск воздушная тревога звучит в Киеве, а также в Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

На момент 02:40 мск в Киеве отменили воздушную тревогу. Отбой воздушной тревоги также был объявлен, в частности, на территориях Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

Ранее серия взрывов была слышна в центре Киева.

Кроме этого, накануне армия России авиабомбами и ракетой поразила инфраструктуру трех бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях Украины.