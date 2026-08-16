Волошин: российский Крым на карте NASA станет этапом к признанию и Донбасса Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

После публикации карты NASA с Крымом в составе России неизбежно признание и Донбасса с новыми регионами. Об этом сообщил РИА Новости сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

«Тот же путь неизбежно придется пройти и в отношении ДНР и других исторических территорий, общенародным голосованием вернувшихся в состав Российской Федерации. Их статус еще пытаются оспаривать, но историческая реальность уже сложилась», — пояснил он.

По словам парламентария, использование NASA подобной карты говорит о переходе противников признания Крыма российским к фазе принятия текущей реальности.

NASA 13 августа показало карту, на которой Крым обозначен как территория России. При этом ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, также входящие в состав РФ, на карте NASA были обозначены в границах Украины.