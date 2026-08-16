Историк Брайар: СБУ подвергла пыткам тысячи сторонников России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Французский историк и военный корреспондент Лоран Брайар, который длительное время работает в Донбассе, рассказал ТАСС о масштабных репрессиях на Украине. По его оценке, с 2014 года Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала и подвергла пыткам сотни, а возможно, и тысячи человек, не согласных с политикой Киева.

По словам Брайара, репрессии в первую очередь затронули русскоязычное население. Он уточнил, что жертвами становились жители Донбасса, южных регионов, включая Одессу, а также центральных областей страны. Французский эксперт добавил, что всех пострадавших объединяло одно — они в той или иной форме поддерживали протестное движение 2014 года. Точные цифры, подчеркнул историк, удастся установить не раньше, чем будут рассекречены соответствующие архивы.

Ранее начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений Главной военной прокуратуры РФ Александр Белан сообщил, что большинство российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, подвергались там жестокому обращению и пыткам.