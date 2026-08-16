Толченов: Россия может отправить индонезийского космонавта в космос. Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия готова отправить индонезийского космонавта на орбиту в случае проявления интереса со стороны Джакарты. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

Дипломат пояснил, что вопрос подготовки индонезийского кандидата уже обсуждается профильными ведомствами Москвы и Джакарты. Толченов добавил, что Роскосмос готов наладить сотрудничество по этому направлению, если индонезийская сторона проявит соответствующую заинтересованность.

Посол напомнил, что у России есть успешный опыт доставки космонавтов из Монголии, Вьетнама, Малайзии и других стран.

Ранее иностранные партнеры по программе МКС приняли решение о продлении эксплуатации станции до 2030 года. Правительство РФ еще в 2023 году одобрило продление работы российского сегмента с экипажем до 2028 года.