Катар опроверг информацию о захвате в плен иранских пилотов. Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Официальная Доха назвала ложными сведения о пленении трех иранских летчиков. С соответствующим заявлением выступил представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию.

Поводом для заявления МИД Каатара послужило сообщение представителя иранского генштаба Мохаммада Бакерзаде о том, что пилоты Су-24, чьи бомбардировщики потерпели крушение в марте, оказались в плену именно на территории Катара. Аль-Ансари отметил, что подобные утверждения вызывают недоумение, особенно с учетом текущего переговорного процесса между сторонами.

Дипломат уточнил, что в момент инцидента Катар действовал в рамках защиты своего воздушного пространства, а позже направил поисковые группы для обнаружения останков погибших. По его данным, Доха выходила на связь с Тегераном для передачи останков одного из пилотов и даже приглашала иранских коллег в апреле для ознакомления с материалами дела, однако иранская сторона на приглашение не отреагировала.

Ранее 4 августа аль-Ансари заявил о продвинутой стадии переговоров по урегулированию напряженности между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, дипломатические усилия не останавливаются ни на минуту, и Доха продолжает работу со всеми участниками процесса. В Катаре также сообщили, что Доха проинформировала Москву о ситуации в Персидском заливе, а также ходе переговоров между США и Ираном.