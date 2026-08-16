Эколог Шингаркин назвал локальной катастрофой разлив нефти в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Эколог Максим Шингаркин объяснил, к каким последствиям приведет разлив нефтепродуктов, произошедший в Персидском заливе и Ормузском проливе.

По словам эксперта, случившееся представляет опасность, но локальных масштабах, к глобальной катастрофе это не приведет.

При подобных происшествиях определяющими становятся первые несколько часов после ЧП. Если ситуация не выходит из-под контроля, то поводов для паники нет. За счет объемов воды в Ормузском проливе есть основания полагать, что экологической катастрофы удастся избежать, концентрация нефтепродуктов разнесется объемами воды и снизится.

-Ормузский пролив – это огромные массы воды, которые, перемешиваясь, выходят в Индийский океан. Это локальная экологическая катастрофа, но по размерам не превышающая другие аналогичные инциденты, - говорит эколог Абзацу.

Теплая вода поспособствует тому, что биота Персидского залива способна справиться с последствиями экологической катастрофы.

Масштабы загрязнения оцениваются в кубе расстояния: чем больше пространство воды, тем выше способность разнести нефть в ноль.

- Шанс возрастает в третьей степени, – пояснил Шингаркин.

Ранее сообщалось, что загрязнение нефтепродуктами достигло побережья острова Кешм, в том числе затронуло охраняемые мангровые леса Хара. Рядом с островом имеются коралловые рифы, а также места, где гнездятся черепахи Бисса. Этот вид находится под угрозой полного исчезновения.