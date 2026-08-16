Гастроэнтеролог Белоусов: чай в пакетиках может делать кости хрупкими

Гастроэнтеролог Белоусов: чай в пакетиках делает кости хрупкими Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил, почему не стоит злоупотреблять дешевым чаем в пакетиках. Он влияет на суставы и провоцирует развитие заболеваний костей.

Причина в том, что в чайных листьях содержится фтор. Если годами регулярно пить дешевый чай в пакетиках, и употреблять его в больших количествах, можно заполучить проблемы со здоровьем.

- Он может спровоцировать развитие скелетной флюорозной болезни — хронического заболевания костей и суставов. Из-за него кости становятся хрупкими, появляются скованность в теле, ограничение подвижности и судороги, — рассказал врач в беседе с Lenta.ru.

Выше всего содержание фтора в дешевом пакетированном черном или зеленом чае, на его изготовление идут старые листья. А вот в белом чае содержание фтора ниже. Примечательно, что фтор становится особо вреден, если у человека имеется дефицит кальция и белка в рационе.

Без вреда для здоровья можно употреблять 2-4 чашки чая в день.

В таком случае он даже полезен для костей за счет содержания полифенолов и катехинов.

Чай так же влияет на цвет зубной эмали. С возрастом наружный слой зубов истончается, поэтому сильнее проступает желтоватая ткань под ним и чай усиливает этот контраст, передает 360.ru.

Тем временем, уже к концу 2026 года цены на чай могут заметно вырасти. На индийском чайном аукционе зафиксирован резкий рост цен на 21% из-за неурожая в Индии, Шри-Ланке и Кении. Как стало известно aif.ru, в отраслевых кругах уже обсуждается плановый рост отпускных цен на 5–10%, который ожидается преимущественно осенью этого года.