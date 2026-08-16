Сладкая опасность: диетолог назвала тех, кому мед нельзя есть категорически Фото: pixabay.com.

Врач-диетолог Александра Разаренова предупредила, что мед, несмотря на свою полезную репутацию, может быть опасен для некоторых категорий людей. В первую очередь это касается детей младше 12 месяцев, пациентов с сахарным диабетом и тех, кто склонен к аллергическим реакциям. Об этом специалист рассказала Москве 24.

Эксперт пояснила, что мед содержит множество биологически активных веществ – полифенолы, флавоноиды, органические кислоты и ферменты. Однако прежде всего это концентрированный источник сахаров, в основном фруктозы и глюкозы, а значит, продукт достаточно калорийный: в 100 граммах содержится около 320 килокалорий. Основная роль меда – гастрономическая, он может разнообразить вкус и стать быстрым источником углеводов, но есть его ложками нельзя.

По словам диетолога, мед должен вписываться в общий лимит свободных сахаров, который для человека с рационом в 2000 килокалорий составляет примерно 50 граммов, а лучше – 25. Без особого вреда для здоровья в день можно съедать одну-две чайные ложки меда, но только при условии, что в рационе почти нет других сладостей. При регулярном переедании продукт будет способствовать набору веса, повышению уровня глюкозы в крови и риску развития кариеса.

Самое строгое противопоказание, подчеркнула Разаренова, касается младенцев до года: мед может содержать споры Clostridium botulinum, вызывающие младенческий ботулизм. Также осторожность нужна людям с повышенным аллергическим фоном и диабетикам – для них количество продукта должно согласовываться с врачом.

Употреблять мед специалист рекомендует с белковыми продуктами – натуральным йогуртом или творогом, а не с углеводными, такими как каша или хлеб. Кроме того, не стоит класть мед в горячий чай: нагревание снижает долю полезных веществ, хотя токсичным продукт от этого не становится.