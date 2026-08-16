Мадьяр снова предупредил о критическом периоде в Венгрии из-за АЭС

Мадьяр заявил, что мощность АЭС «Пакш» могут сократить Фото: REUTERS.

В начале недели возможно новое снижение мощности АЭС «Пакш» из-за падения уровня воды в Дунае. Об этом заявил глава правительства Петер Мадьяр.

«Вторник и среда будут критическими, так как к этому времени ожидается еще 14-15 сантиметров падения уровня Дуная. В настоящее время мы находимся в девяти сантиметрах от уровня воды, при котором предпоследняя турбина АЭС "Пакш" будет снова остановлена», — написал он в соцсети Х.

По его словам, сокращения мощности удастся избежать, если затопление двух барж даст ожидаемый результат. Помимо этого, открытие шлюза выше по Дунаю дало возможность компенсировать потерю двух сантиметров воды на станции «Пакш».

Венгерский премьер уточнил, что пик напряженности пройдет к четвергу, когда уровень Дуная начнет расти за счет дождей в Австрии. Также он отметил, что плотину строят «с невероятной скоростью».

В начале августа АЭС «Паш» уже останавливали, тогда Мадьяр предупреждал о критическом периоде в Венгрии.