Иран запретил США входить в Ормузский пролив и Персидский залив Фото: REUTERS.

Американским судам запрещено появляться в Персидском и Оманском заливах, а также в Ормузском проливе, заявил командующий армии Ирана генерал Амир Хатами.

«Американские базы ни в коем случае не смогут вернуться к прежнему состоянию, и Иран никогда не позволит создать по соседству объекты, цель которых — угрожать исламскому Ирану», — передает слова Хатами агентство Mehr.

По словам командующего, Иран уже добился успеха в этом вопросе и продолжает его укреплять. Хатами добавил, что американская сторона наивно надеялась на положительный исход своих действий в отношении республики.

Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп вскоре намерен объявить Ормузский пролив американским. Трамп назвал для этого условие — победа над Ираном.

Немногим ранее Вашингтон и Тегеран согласовали сохранение текущего прекращения огня, так как предыдущий 60-дневный меморандум скоро истекает.