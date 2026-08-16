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НовостиПолитика16 августа 2026 21:06

Кулеба попросил у властей Украины инструкции на случай баллистического удара

Кулеба обратился к украинским властям с призывом
Анна ПЕТРОВА
Кулеба попросил у властей Украины инструкции на случай баллистического удара

Кулеба попросил у властей Украины инструкции на случай баллистического удара

Фото: REUTERS.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запросил у руководства страны официальные инструкции о действиях при баллистическом ударе.

«Я сам жду, что выйдет кто-нибудь из должностных лиц и предоставит такие комплексные рекомендации...», — сказал Кулеба в эфире Youtube-канала украинской журналистки Алеси Бацман.

Кулеба добавил, что если власти заранее не предупредят о баллистической угрозе, а сигнал поступит буквально за полминуты до удара, то бежать уже попросту бессмысленно.

По данным украинского издания «Страна», Украина за ночь 16 августа не смогла сбить ни одной баллистической ракеты. Как информировало издание, основной удар пришелся на Киевскую, Полтавскую и Днепропетровскую области.

В свою очередь российская сторона осуждает западные поставки оружия для Украины.