Дэвис: пропаганда Запада скрывает провал ВСУ Фото: REUTERS.

Западная пропаганда продолжает оказывать влияние на общественное мнение, несмотря на провалы ВСУ и неэффективность стратегии против России. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В качестве примера аналитик привел провал контрнаступления ВСУ в 2023 году, которое проходило при активной поддержке Запада и масштабных поставках вооружений.

"Я был потрясен тем, насколько успешной оказалась западная психологическая война против нашего собственного народа. <…> Я имею в виду чудовищный провал", - сказал он на YouTube-канале.

Дэвис предположил, что после этого западная общественность должна была признать неэффективность выбранной стратегии, но мифы продолжали влиять на людей. Однако впоследствии они вновь столкнулись с реальностью.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что западная пропаганда пытается исказить данные о ходе спецоперации и внутренних делах России. По его словам, сейчас особенно важно объяснять широкой аудитории, что происходит в мире.