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НовостиОбщество16 августа 2026 22:17

Роспотребнадзор за 10 дней провёл свыше 26 тысяч консультаций по энтеровирусу

Тысячи россиян обратились на горячую линию по вопросу энтеровируса
Анна ПЕТРОВА
Роспотребнадзор за 10 дней провёл свыше 26 тысяч консультаций по энтеровирусу

Роспотребнадзор за 10 дней провёл свыше 26 тысяч консультаций по энтеровирусу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За 10 дней на горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции поступило более 26 тыс. обращений. Об этом проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«... Чаще всего граждане интересовались профилактическими мероприятиями против ЭВИ, а также мероприятиями, проводимыми в летних оздоровительных, дошкольных и других детских организациях», — говорится в сообщении.

Среди популярных тем также оказались симптомы, осложнения, пути передачи, сезонность, источники, устойчивость вируса во внешней среде, медицинская помощь при ЭВИ и лабораторная диагностика, добавили в Роспотребнадзоре.

Пик обращений, как отметили в ведомстве, пришелся на Астраханскую, Свердловскую и Ленинградскую области, а также столицу. Для тех, кто не смог дозвониться в период работы горячей линии, круглосуточно доступен Единый консультационный центр ведомства.

По данным «КП-Томск», в регионе за август было подтверждено 16 случаев инфекции энтеровируса.