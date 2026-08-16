Роспотребнадзор за 10 дней провёл свыше 26 тысяч консультаций по энтеровирусу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За 10 дней на горячую линию по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции поступило более 26 тыс. обращений. Об этом проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«... Чаще всего граждане интересовались профилактическими мероприятиями против ЭВИ, а также мероприятиями, проводимыми в летних оздоровительных, дошкольных и других детских организациях», — говорится в сообщении.

Среди популярных тем также оказались симптомы, осложнения, пути передачи, сезонность, источники, устойчивость вируса во внешней среде, медицинская помощь при ЭВИ и лабораторная диагностика, добавили в Роспотребнадзоре.

Пик обращений, как отметили в ведомстве, пришелся на Астраханскую, Свердловскую и Ленинградскую области, а также столицу. Для тех, кто не смог дозвониться в период работы горячей линии, круглосуточно доступен Единый консультационный центр ведомства.

По данным «КП-Томск», в регионе за август было подтверждено 16 случаев инфекции энтеровируса.