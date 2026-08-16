Экс-глава ЦРУ призвал НАТО провести чёткие красные линии для РФ Фото: REUTERS.

Россия якобы становится «опасной» для Европы, высказался экс-министр обороны США и бывший директор ЦРУ Леон Панетта. Из-за чего, как он считает, альянсу следует определить «четкие красные линии».

«НАТО должна быть предельно бдительной», — передает его слова издание Bild.

Экс-глава ЦРУ считает, что Россия якобы «испытывает» на прочность оборону альянса. Вместе с тем он заявил о недопустимости любых боевых действий в отношении европейских государств.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин назвал чушью сведения о планах Москвы «напасть» на НАТО. В то же время российский глава отметил, что Россия противостоит всему блоку НАТО. В свою очередь Росконгресс назвал три фактора, подтверждающих подготовку Европы к войне с Россией.