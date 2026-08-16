Россиянам перечислили риски трудоустройства за рубежом

Кучава: последствия отклика на зарубежную вакансию могут быть тяжёлыми Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последствия отклика на подозрительные зарубежные вакансии могут быть крайне тяжелыми. Об этом заявил ТАСС аналитик «Народного фронта» Галактион Кучава.

По его словам, злоумышленники часто ведут жертву в течение долгого времени, собирая средства и персональную информацию, которую потом используют для получения займов или открытия фиктивных компаний.

«В отдельных случаях речь идет о вовлечении в схемы принудительного труда», — добавил эксперт.

Эксперт призвал соискателей заранее сверять предлагаемую зарплату со среднерыночными значениями для конкретной страны и специальности. Как подчеркнул Кучава, это поможет распознать мошенников и избежать контактов с ними.

Ранее KP.RU писал о новой схеме мошенников по обману россиян с помощью якобы выплат за сбои в онлайн-сервисах.

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