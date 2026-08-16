Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире16 августа 2026 23:08

В Финляндии пристыдили Стубба за зависимость от США: «Вассал»

Политик Мема назвал Стубба «вассалом США» в отношениях с Россией
Анна ПЕТРОВА
Политик Мема назвал Стубба «вассалом США» в отношениях с Россией

Политик Мема назвал Стубба «вассалом США» в отношениях с Россией

Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб не может проводить самостоятельную политику в отношении РФ, поскольку зависит от Вашингтона и является его «вассалом». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Стубб — всего лишь "вассал США"... Посол США в Финляндии является де-факто президентом Финляндии, влияющим на внешнюю политику страны», — сказал Мема для ТАСС.

Он напомнил, что Стубб уже не раз принимал решения в интересах США, и, по его прогнозу, в ближайшее время ситуация останется прежней.

По словам политика, основная проблема в нормализации отношений с Россией заключается в том, что после вступления в НАТО Финляндия действует в интересах блока, а не в собственных.

Мема ранее пояснил, что слова Стубба о необходимости восстановления диалога с Москвой не стоит воспринимать всерьез.