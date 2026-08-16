Политик Мема назвал Стубба «вассалом США» в отношениях с Россией Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб не может проводить самостоятельную политику в отношении РФ, поскольку зависит от Вашингтона и является его «вассалом». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Стубб — всего лишь "вассал США"... Посол США в Финляндии является де-факто президентом Финляндии, влияющим на внешнюю политику страны», — сказал Мема для ТАСС.

Он напомнил, что Стубб уже не раз принимал решения в интересах США, и, по его прогнозу, в ближайшее время ситуация останется прежней.

По словам политика, основная проблема в нормализации отношений с Россией заключается в том, что после вступления в НАТО Финляндия действует в интересах блока, а не в собственных.

Мема ранее пояснил, что слова Стубба о необходимости восстановления диалога с Москвой не стоит воспринимать всерьез.