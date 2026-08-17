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НовостиПолитика17 августа 2026 4:20

Марочко: Киев ведет «мясные штурмы» у Запорожской и Днепропетровской областей

Военный эксперт рассказал, что командование ВСУ бросило своих солдат в очередные «мясные штурмы»
Анастасия СУТОРМИНА
Марочко: Киев ведет «мясные штурмы» у Запорожской и Днепропетровской областей

Марочко: Киев ведет «мясные штурмы» у Запорожской и Днепропетровской областей

Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины проводят «мясные штурмы» на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. Здесь у противника наблюдаются большие потери. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, тенденция «мясных штурмов» сейчас наблюдается на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

«Исходя из статистики Министерства обороны Российской Федерации, что на данном направлении у противника всегда были колоссальные потери — это зона ответственности группировок Центр и Восток», — сказал он.

Накануне военный эксперт отметил, что новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый относится к украинским военнослужащим как к расходному материалу и бросает их на «мясные штурмы» в зоне боевых действий.

В начале августа Марочко сообщал, что украинские боевики получили приказ контратаковать в районе Торского на территории ДНР. В ходе операций ВСУ несут колоссальные потери.