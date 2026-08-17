ВСУ ударили ракетами по Белгородской области, шесть человек погибли

ВСУ ударили ракетами по Белгородкой области, шесть человек погибли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Белгородской области. В результате обстрела в селе Колосково погибли шесть человек, сообщил в понедельник в мессенджере «Макс» врио губернатора региона Александр Шуваев.

Еще четверо, в том числе 14-летний ребенок, получили ранения. Двое пострадавших после оказания медицинской помощи отказались от госпитализации. Остальные, включая подростка, доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. На месте работают экстренные службы.

Накануне, 16 августа, ВСУ атаковали гражданский автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области. Один человек погиб, еще девять получили ранения.