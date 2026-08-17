Newsis: США и Южная Корея начали учения Ulchi Freedom Shield. Фото: IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo/www.imago-images.de/Global Look Press

США и Южная Корея начали совместные военные учения Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа. Об этом сообщает корейское агентство Newsis.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил сократить масштабы маневров из-за КНДР. Хозяин Белого дома назвал совместные учения Вашингтона и Сеула враждебным сигналом для Северной Кореи. Однако, по данным агентства, учения проходят в соответствии с планами.

В 2026 году к ним привлечены около 18 тысяч военнослужащих ВС Республики Корея — масштаб сравним с предыдущими. В то же время, как отмечали местные издания еще до заявления Трампа, число полевых подготовок в рамках учений сокращено с 17 до 14. В Минобороны Южной Кореи уточнили, что официального уведомления в связи с заявлением американского президента не поступало. Ulchi Freedom Shield — одни из двух крупнейших учений союзников на Корейском полуострове.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил КНДР начать прямой диалог о мире для урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Глава государства подчеркнул, что считает необходимым заключить полноценный мирный договор с северным соседом, который должен прийти на смену действующему более 70 лет перемирию — с момента окончания Корейской войны в 1953 году.