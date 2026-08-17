Володин рассказал о действующем в России законе для борьбы со спам-звонками

Володин: от спам-звонков за июль через операторов отказались более 340 тысяч раз Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Функцией запрета спам-обзвонов граждане России только за июль воспользовались более 340 тысяч раз. Об этом сообщил на платформе в "Максе" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Год назад вступил в силу федеральный закон, которым предусмотрена возможность отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков (ФЗ от 01.04.2025 № 41-ФЗ)", - напомнил чиновник.

Володин уточнил, что для подключения данной функции нужно направить оператору связи заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании.

Ранее Володин рассказал, какие основные законодательные изменения начали работать в августе текущего года. Подробнее о них читайте на сайте KP.RU.