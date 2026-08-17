На Солнце за два дня произошли 17 вспышек: ученые оценили риски для Земли

ИКИ РАН: 17 вспышек произошло на Солнце за прошедшие выходные. Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press

За прошедшие выходные на Солнце произошли 17 вспышек, сообщает Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

«В области вспышечной активности неделя была спокойной, хотя на выходных произошел локальный всплеск. За субботу и воскресенье в сумме было зарегистрировано 17 вспышек», — сообщили в ИКИ РАН.

Это, уточняют ученые, больше, чем за первые пять дней недели, когда было зарегистрировано всего девять вспышек. Однако утром 17 августа активность пошла на спад — за последние 10 часов зафиксирована лишь одна вспышка. Это позволяет предположить, что всплеск был локальным, заявили ученые.

Вероятность сильных вспышек на сегодня оценивается в 10-20%, а вспышек высшего уровня X — менее 1%. В ближайшие сутки может вырасти скорость солнечного ветра под действием корональных дыр — пиковые значения ожидаются на уровне 500-600 км/с. Это умеренные показатели, которые не должны заметно повлиять на магнитное поле Земли. На сегодня и завтра повышены вероятности слабых геомагнитных возмущений, но вероятность бурь составляет лишь около 7%.

«В целом, состояние Солнца выглядит характерным для текущей стадии цикла. Оно не активное и не спокойное — такое, каким и должно быть», — подытожили ученые.

Ранее «Роскосмос» показал полное затмение Солнца с орбиты Земли.