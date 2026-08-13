Мода или угроза? Ветеринар рассказал, как нельзя носить дождевики для животных

Ветеринар Шеляков: Дождевики для кошек строго запрещены при самовыгуле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дождевики для домашних животных, при всей их полезности, могут быть опасны, если использовать их неправильно. Главные риски – перегрев после дождя и удушье у кошек на самовыгуле. Об этом Москве 24 рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, в целом дождевики – полезная вещь, особенно в условиях капризной московской погоды. С собакой нужно гулять в любую погоду, даже если это миниатюрная порода. Защита от влаги помогает избежать переохлаждения и простуд, а яркая модель со светоотражателями делает животное заметным для велосипедистов и самокатчиков в дождь и туман.

Однако, как отметил Шеляков, при выборе дождевика важно обращать внимание на изнаночную сторону – она не должна иметь грубых швов, которые могут травмировать кожу. Изделие должно быть строго по размеру и не сжимать тело питомца, иначе животное быстро устанет, а на коже появятся раздражения и мозоли.

Главное правило – дождевик нужно снимать сразу, как только прекратится дождь и выглянет солнце. Герметичный материал мешает воздухообмену, создает парниковый эффект, и питомец может быстро перегреться. Отдельно ветеринар предупредил владельцев кошек: надевать дождевик можно только на прогулку на поводке. Если отпустить кошку на самовыгул в такой одежде, она может зацепиться за дерево или забор, что приведет к травмам и даже удушью.