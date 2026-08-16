Ватная палочка – зло: ЛОР рассказал, как не заработать отит в бассейне

ЛОР-врач Воронцов: Нельзя лезть в ухо ватной палочкой после плавания Фото: Shutterstock.

Привычка сразу после бассейна чистить уши ватной палочкой может обернуться серьезным воспалением, которое потребует лечения у ЛОРа. Вода в слуховом проходе меняет микрофлору и смывает защитный слой серы, а попытки его просушить часто приводят к микротравмам. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Красногорской больницы Олег Воронцов.

Во время плавания влага попадает в наружный слуховой проход, и обеззараживающие вещества в воде бассейна могут вызывать сухость и раздражение. Если человек активно очищает уши пальцами, палочками или другими предметами, риск повредить кожу резко возрастает. Через царапины бактериям легче проникнуть внутрь, что создает условия для наружного отита.

Кратковременный зуд, который быстро проходит, обычно не опасен, но если неприятные ощущения сохраняются или усиливаются – появляются боль, заложенность, снижение слуха, распирание, болезненность при нажатии на ухо или выделения – это повод насторожиться. В такой ситуации попытки «почистить» ухо могут только ухудшить состояние.

Врач пояснил, что ватная палочка – небезопасный инструмент. Наружный слуховой проход способен очищаться сам, а сера естественно перемещается к выходу. При глубокой чистке часть серы проталкивается внутрь и может со временем сформировать плотную пробку. А даже небольшая царапина после бассейна становится дополнительным риском воспаления.

Если после плавания появилось ощущение воды в ухе, не стоит лезть внутрь палочкой. Достаточно наклонить голову в сторону проблемного уха, подождать, пока жидкость вытечет, и аккуратно промокнуть ушную раковину полотенцем. Не следует самостоятельно закапывать спиртовые растворы, особенно если неизвестно состояние барабанной перепонки. Если зуд не проходит, усиливается или появляются боль, выделения и заложенность – лучше сразу обратиться к лору, предупредил Воронцов.