Ynet: Кушнер прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху. Фото: Andrew Harrer/GLOBAL LOOK PRESS

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что на это встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся реализации следующего этапа урегулирования ситуации в секторе Газа.

Накануне Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовало карту Ближнего Востока, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан отмечены в границах Израиля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался о возможном визите в Москву спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Министр отметил, что в Кремле их готовы принять, однако тут важен факт того, с какими предложениями они приедут в Россию.