Путин поздравил президента Индонезии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто. Фото: Russian Foreign Ministry's offi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил индонезийского коллегу Прабово Субианто с Днем независимости и подтвердил намерение встретиться с ним во Владивостоке в начале сентября. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что отношения между Москвой и Джакартой развиваются весьма успешно, и подтвердил готовность продолжать конструктивную совместную работу по наращиванию партнерских связей — как на двусторонней основе, так и в рамках БРИКС, диалога Россия — АСЕАН и других международных форматов.

Путин пожелал Субианто доброго здоровья и успехов, а гражданам Индонезии — счастья и процветания.

Россия и Индонезия активно развивают двустороннее сотрудничество по целому ряду направлений. Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил о готовности Москвы отправить индонезийского космонавта на орбиту в случае проявления интереса со стороны Джакарты. Дипломат пояснил, что вопрос подготовки индонезийского кандидата уже обсуждается профильными ведомствами двух стран.