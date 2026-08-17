Американская акклиматизация: зачем российские пловцы отправятся в США за две недели до Олимпиады

Сборная России по плаванию хочет провести сбор в США перед Олимпиадой 2028 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сборная России по плаванию планирует провести подготовительный сбор в Соединённых Штатах накануне Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. О подготовке команды к главному старту четырёхлетия рассказал руководитель дирекции по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков, чьи слова приводит ТАСС, пишет "КП-Спорт".

По словам Фесикова, федерация уже прорабатывает вопросы, связанные с Олимпиадой-2028. Место проведения сбора находится на финальной стадии согласования — из двух предложенных вариантов осталось выбрать один, причём один из них расположен в Калифорнии. Тренировочные мероприятия запланированы на период с 6 по 20 июля 2028 года.

При этом чиновник отметил, что перед чемпионатом мира 2027 года в Будапеште аналогичного сбора не будет — российские пловцы хорошо знакомы с этим бассейном и не нуждаются в дополнительной адаптации. Соревнования по плаванию в рамках Олимпиады в Лос-Анджелесе пройдут с 23 по 30 июля 2028 года.

Новость о подготовительном сборе в США появилась на фоне успешного выступления российских пловцов на чемпионате Европы по водным видам спорта 2026 года в Париже, где сборная России в нейтральном статусе заняла третье место в общем медальном зачёте, завоевав 32 награды — десять золотых, девять серебряных и тринадцать бронзовых. Ранее на этом же турнире российские пловцы одержали победу в эстафете 4×100 метров комплексным плаванием.

Ранее "КП-Спорт" писал о том, что European Aquatics допустила российских пловцов до международных турниров под флагом и гимном, а также о том, что пловчиха Дарья Устинова готовится к третьей в карьере Олимпиаде в Лос-Анджелесе и о том, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов оценил перспективы проведения чемпионата Европы по водным дисциплинам в Казани в 2028 году.