Появилось новое шпионское приложение для устройств Android: оно маскируется под обновление браузера

PT: новое вредоносное ПО поражает устройства Android Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пользователи устройств на операционной системе Android из более чем 26 стран подверглись атакам с помощью новой шпионской программы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT).

«DragonDoll дает злоумышленникам почти полный контроль над устройством жертвы и ворует данные, в том числе переписки в мессенджерах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые его обнаружили специалисты Threat Intelligence при анализе атаки на пользователей из Саудовской Аравии. Пользователь браузера Google Chrome на ОС Android попадает на поддельный сайт, который оформлен под официальную страницу браузера. Он получает уведомление с предложением обновить браузер.

При этом при нажатии кнопки обновления устанавливается вредоносное ПО. На смартфон устанавливается финальный шпионский модуль. Таким образом, возможно отслеживать, что происходить на устройстве, а также управлять им удаленно.

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