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НовостиЗдоровье17 августа 2026 9:31

Половина россиян рискует впасть в осеннюю хандру: психолог назвал опасный период

Психолог Зберовский: половину россиян осенью накроет осенняя хандра
Анастасия ПИГИНА
Психолог объяснил, почему осенью россияне впадают в апатию.

Психолог объяснил, почему осенью россияне впадают в апатию.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сокращение светового дня осенью может стать причиной заметного спада настроения у многих людей. Психолог и доктор наук Андрей Зберовский рассказал, что с сезонными колебаниями настроения сталкивается как минимум половина россиян, а у некоторых период хандры может перерасти в более серьезное состояние. Об этом пишет «Абзац».

«Организм испытывает дефицит солнца и начинает готовиться к сложному периоду, включая программу экономии сил. Возникает депрессивное состояние, апатия или чувство тревоги», – поделился Зберовский.

Эксперт отметил, что особенно часто подобные изменения проявляются с конца сентября до ноября. Поддержать организм в этот период помогают спорт, общение, любимые занятия и смена привычной обстановки.

Однако длительную апатию не стоит списывать только на осень. Если состояние не улучшается несколько недель, пропадает желание заниматься привычными делами и хочется постоянно находиться в изоляции, психолог советует обратиться за профессиональной помощью.

Прежде психолог также объяснил, почему миллениалы могут тяжелее зумеров переносить осенний период.