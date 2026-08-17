Боец с позывным Умка рассказала о борьбе с дронами: девушке помогли детские увлечения Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская военнослужащая с позывным Умка поделилась, как решила бороться с дронами и оказалась в зоне СВО.

Умку на борьбу с беспилотниками вдохновило личное увлечение – с 12 лет девушка занималась стрельбой из лука. Затем было увлечение путевой стрельбой, но на гражданке связать свою жизнь с этим направлением не вышло.

Умка решила попробовать применить свой опыт на СВО.

- Тем более «птичек» сбивать — это благое дело, — поделилась девушка с RT.

До будущего места службы доехала на своем мотоцикле: сперва из Смоленска до Тулы, а оттуда - до передовой.

Сейчас Умка - член мобильной огневой группы, она защищает небо от вражеских дронов, а в свободное время девушка тушит пожары. Она научилась водить КАМАЗ, чтобы перемещаться было проще.

Умка делится, что на ее счету уже четыре больших выезда, каждый из них занимает почти сутки: машина все это время почти не глохнет, приходится преодолевать огромные расстояния.

- Мало того что жара обычная +40 °С — там, куда заходили ребята, было +50...+60 °С. Тяжело очень, — поделилась Умка.